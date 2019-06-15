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суббота, 15 июня 2019 10:08

Вторые сутки ищут 11-летнюю девочку, которая не вернулась из кружка
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В Ивановском районе Одесской области вторые сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Она пышла на танцевальный кружок ы домой не вернулась
Фото: facebook.com/gunp.odessa
В Ивановском районе Одесской области вторые сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Она пышла на танцевальный кружок ы домой не вернулась
В Ивановском районе Одесской области вторые сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Она пышла на танцевальный кружок ы домой не вернулась
В Ивановском районе Одесской области вторые сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Она пышла на танцевальный кружок ы домой не вернулась
В Ивановском районе Одесской области вторые сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Она пышла на танцевальный кружок ы домой не вернулась

В Ивановском районе Одесской области вторые сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Еще 13 июня в 14.00 девочка пошла на танцевальный кружок. Домой не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На месте происшествия развернута масштабная розыскная полицейская операция, создан оперативный штаб, который возглавляет руководитель областной полиции Олег Бех. К поискам подключились военнослужащие Национальной гвардии Украины. Сотни неравнодушных местных жителей и жителей других сел, откликнулись на сообщение о пропаже ребенка и принимают активное участие в поисках Дарьи", - рассказали полицейские.

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Приметы: на вид 11-13 лет, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза карие.

Была одета: футболка белого цвета с рисунком журавля, розовые шорты, черные сандалии, при себе имела сумку с разноцветной чешуей.

И просят всех, кто располагает информацией о Дарье или ее местонахождении, сообщать по спецлинии "102" или по телефону (048) 798-02-62.

В селе Ильница Иршавского района на Закарпатье одна из поисковых групп нашла 4-летнего Назара Давида. Более суток его искали родные, полиция и односельчане. Обнаружили мальчика в поле, в 2 км от места проживания.

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Дата
15
июня

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