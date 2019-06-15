Вторые сутки ищут 11-летнюю девочку, которая не вернулась из кружка

Фото: facebook.com/gunp.odessa

В Ивановском районе Одесской области вторые сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Еще 13 июня в 14.00 девочка пошла на танцевальный кружок. Домой не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На месте происшествия развернута масштабная розыскная полицейская операция, создан оперативный штаб, который возглавляет руководитель областной полиции Олег Бех. К поискам подключились военнослужащие Национальной гвардии Украины. Сотни неравнодушных местных жителей и жителей других сел, откликнулись на сообщение о пропаже ребенка и принимают активное участие в поисках Дарьи", - рассказали полицейские.

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Приметы: на вид 11-13 лет, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза карие.

Была одета: футболка белого цвета с рисунком журавля, розовые шорты, черные сандалии, при себе имела сумку с разноцветной чешуей.

И просят всех, кто располагает информацией о Дарье или ее местонахождении, сообщать по спецлинии "102" или по телефону (048) 798-02-62.

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