Второй за неделю: на работе нашли застреленным пограничника

В поселке Тарутино Одесской области нашли застреленным пограничника.
Трагедия произошла на рабочем месте. По предварительной мужчина покончил с собой, сообщил помощник начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы по работе со средствами массовой информации подполковник Константин Кизим, передает Odessa.online.
"На месте работает спецкомиссия и правоохранители", - говорит Кизим.
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Обстоятельства трагедии выясняются.
В Одессе 24 мая в своем служебном кабинете в авиаотряде из табельного оружия застрелился пограничник. Инцидент произошел в 07:30 на ул. Инглези, 9/2.
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