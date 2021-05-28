Второй за неделю: на работе нашли застреленным пограничника

В поселке Тарутино Одесской области нашли застреленным пограничника Фото: dpsu.gov.ua

В поселке Тарутино Одесской области нашли застреленным пограничника.

Трагедия произошла на рабочем месте. По предварительной мужчина покончил с собой, сообщил помощник начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы по работе со средствами массовой информации подполковник Константин Кизим, передает Odessa.online.

"На месте работает спецкомиссия и правоохранители", - говорит Кизим.

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Обстоятельства трагедии выясняются.

В Одессе 24 мая в своем служебном кабинете в авиаотряде из табельного оружия застрелился пограничник. Инцидент произошел в 07:30 на ул. Инглези, 9/2.