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четверг, 18 июля 2019 11:52

Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
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В Киеве в квартире жестоко убили женщину
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве в квартире жестоко убили женщину
В Киеве в квартире жестоко убили женщину
В Киеве в квартире жестоко убили женщину

В Киеве в доме на улице Чистяковской убили женщину. Ее тело утром 18 июля обнаружила подруга, которая зашла в гости.

Женщина лежала связанная, вся квартира залита кровью, сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Ужасное утро четверга. Все стены в крови, женщина связана, труп", - говорится в заметке.

На место приехало большое количество силовиков: полиция, несколько лабораторий судмедэкспертов и криминалисты, кинологи с собаками.

В Запорожье задержали 42-летнего мужчину. Он в собственной квартире на улице Чумаченко убил и расчленил малознакомую женщину. Личность умершей устанавливается.

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Дата
18
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