Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве в доме на улице Чистяковской убили женщину. Ее тело утром 18 июля обнаружила подруга, которая зашла в гости.

Женщина лежала связанная, вся квартира залита кровью, сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина продырявил отверткой бывшую любовь и застрелился

"Ужасное утро четверга. Все стены в крови, женщина связана, труп", - говорится в заметке.

На место приехало большое количество силовиков: полиция, несколько лабораторий судмедэкспертов и криминалисты, кинологи с собаками.

В Запорожье задержали 42-летнего мужчину. Он в собственной квартире на улице Чумаченко убил и расчленил малознакомую женщину. Личность умершей устанавливается.