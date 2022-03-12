ВСУ уничтожили майора российской армии

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Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук .

Вооруженные силы Украины уничтожили командира батальона оперативного назначения Росгвардии майора Безбородова Дмитрия из Балаково в Саратовской обл.

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