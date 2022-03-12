ВСУ уничтожили майора российской армии

Вооруженные силы Украины уничтожили командира батальона оперативного назначения Росгвардии майора Безбородова Дмитрия из Балаково в Саратовской обл.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Луганщине пограничники захватили новые трофеи, а у оккупантов – 200-е
С начала войны 24 февраля по сегодняшний день, 12 марта, враг потерял более 12 тысяч человек личного состава. Все показатели еще уточняются, ведь считать сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.
×
Комментарии1