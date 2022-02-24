ВСУ ударили по российским оккупантам из "Байракторов"

Продолжаются бои по всей линии соприкосновения. Прорыв не допущен. Фото: Алена Шевцова

По состоянию на 15:00 продолжаются бои по всей линии столкновения. Прорыв не допущен.

ВСУ используют в Черноморской операции беспилотные летательные аппараты "Байрактар", сообщили в Минобороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу

В направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь нашу границу на танках и бронетехнике и понес потери: пять бронетранспортеров и автомобиль.

Остановлено наступление танков противника в районе Путивля. Под Геническим, Скадовском и Чаплинкой идут бои.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.