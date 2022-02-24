ВСУ ударили по российским оккупантам из "Байракторов"

По состоянию на 15:00 продолжаются бои по всей линии столкновения. Прорыв не допущен.
ВСУ используют в Черноморской операции беспилотные летательные аппараты "Байрактар", сообщили в Минобороны.
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В направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь нашу границу на танках и бронетехнике и понес потери: пять бронетранспортеров и автомобиль.
Остановлено наступление танков противника в районе Путивля. Под Геническим, Скадовском и Чаплинкой идут бои.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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