ВСУ почти полностью разгромили дивизию-"гордость Московии"

Война с Россией: потери кафиров за 10 дней. Фото: Оперативно-тактическая группировка "Схід"

За 10 суток российского вторжения в Украину, 150 мотострелковая дивизия РФ потеряла по меньшей мере 7 своих батальонных тактических групп.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Схід".

Группировка назвали действия агрессора "экзаменами" и перечислили результаты так называемой "сессии" русской армии.

26.02.2022 – две БТГр 163-го танкового полка, входящего в 150 мсд, понесли потери в личном составе и технике. Получили "неуд" около 550 военнослужащих.

"Кстати, командир 163-го танкового полка подполковник Нилов остался в пункте постоянной дислокации. Это неудивительно, какие "русокомандыры", такие и "русовояки", - написали.

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26.02.2022 – две БТГр 103 мотострелкового полка потеряли около 800 военнослужащих ранеными и убитыми вместе с командиром полка полковником Исайкиным Александром Ивановичем.

03.03.2022 – во время построения личного состава 150 мсд, оставшегося в пункте постоянной дислокации, заместитель командира дивизии полковник В. Попов агитировал людей присоединиться к российским силам вторжения. Желание изъявили не более 70 военнослужащих. Кроме того, среди личного состава ходят слухи, что сам командир дивизии генерал-майор Олег Митяев погиб.

04.03.2022 – российские оккупационные силы потеряли танковый батальон, колонной шел на усиление атакующим Мариуполь подразделениям. В живых остались 4 военнослужащих.

05.03.2022 – в пункт постоянной дислокации 102 мотострелкового полка начали возвращаться военнослужащие, отказавшиеся от участия в боевых действиях на территории Украины. Так, более 150 человек были уволены из рядов ВС РФ. Также отмечаются массовые случаи самоувечья и дезертирства.

"Русские солдаты уже поняли, что лучше прострелить себе ногу и остаться в живых, чем воевать с украинцами", - добавили в "Сході".

7.03.2022 – в военном госпитале в Ростове-на-Дону ожидается доставление более 200 тел погибших военнослужащих из состава 150-й дивизии.

"Пока трудно сказать о точных данных о потерях российско-фашистских сил, ведь оккупанты тщательно скрывают правду. Однако, достоверно известно, что в течение 10 суток отпора кремлевской агрессии, в районе ответственности ОТУ "Схід", по меньшей мере 7 батальонных тактических групп врага потеряли боеспособность , – добавили в группировке.

Национальная гвардия Украины провела контратаку под Мариуполем. Украинские воины уничтожили три вражеских танка, четыре БМП, два "Тигра", около тридцати оккупантов. Двое попали в плен.