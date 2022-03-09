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среда, 09 марта 2022 01:22

Спецтема: Война России против Украины

ВСУ ликвидировали подполковника российской армии

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ВСУ уничтожили российского подполковника Юрия Агаркова. Он командовал мотострелковым полком, дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.

Это произошло 8 марта, сообщает военный аналитик Анатолий Штефан.

Юрий Агарков ранее занимал должность начальника штаба 56 ОДШБ в городе Камышин Волгоградской области до момента ее передислокации в оккупированный Крым. Позже при формировании в Камышине 33 МСП он был назначен на должность командира.

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Автор: Анатолий Штефан
  ВСУ уничтожили российского подполковника Юрия Агаркова
ВСУ уничтожили российского подполковника Юрия Агаркова
В Киев продолжают прибывать иностранные военные. По предварительным подсчетам, их уже 40 тысяч.
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  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
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