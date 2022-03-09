ВСУ ликвидировали подполковника российской армии

ВСУ уничтожили российского подполковника Юрия Агаркова. Он командовал мотострелковым полком, дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.

Это произошло 8 марта, сообщает военный аналитик Анатолий Штефан.

Юрий Агарков ранее занимал должность начальника штаба 56 ОДШБ в городе Камышин Волгоградской области до момента ее передислокации в оккупированный Крым. Позже при формировании в Камышине 33 МСП он был назначен на должность командира.

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Автор: Анатолий Штефан ВСУ уничтожили российского подполковника Юрия Агаркова