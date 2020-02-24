Вступился за жену: мужчина получил пулю возле собственного дома

В Черноморске Одесской области потасовка между 38 и 35-летним мужчинами закончилась стрельбой.

Инцидент произошел ночью 24 февраля, о нем сообщили соседи. Пострадавшего немедленно госпитализировали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Черноморске Одесской области потасовка между мужчинами закончилась стрельбой

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"38-летний горожанин вмешался в разговор своей жены с ее бывшим мужем. Между мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой 35-летний незваный гость достал травматический пистолет и выстрелил в хозяина. Все происходило возле дома супругов", - говорится в сообщении.

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С места происшествия полицейские изъяли пистолет и гильзы, открыли уголовное производство Продолжается досудебное расследование.

В Одессе возле одной из остановок общественного транспорта на ул. Среднефонтанской 45-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону незнакомца. Свидетели говорят, что стрелок целился в 4-летнего мальчика, но попал в глаз его отцу.