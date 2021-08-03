Вспыхнуло после взрыва: назвали причину масштабного пожара в многоэтажке

Фото: zp.dsns.gov.ua

Пожар на крыше четырехэтажного жилого дома в Запорожье вспыхнул после взрыва баллонов газа.

Его во время ремонта кровли использовали для сварки. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

"На крыше проводились ремонтные работы. Скорее всего, подрядная организация не соблюла правила техники безопасности", - отметил Старух.

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Во время тушения пожара пострадал один из сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщила замглавы ОГА Злата Некрасова.

"Стало известно об одном пострадавшем. Его госпитализировали в городскую больницу №5", - говорит Некрасова.

Окончательные причины пожара устанавливают следователи. Убытки по каждой квартире посчитает специальная комиссия.

Крыша четырехэтажного жилого дома на ул. Сержанта Медведева в Запорожье вспыхнула вечером в понедельник, 2 августа. Огонь распространился на площади около 450 кв. м, прежде чем его потушили. Известно, что накануне на крыше этого дома проводились ремонтные работы. Спасатели эвакуировали около сотни человек, их временно расселят в общежитии педагогического колледжа.