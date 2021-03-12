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воскресенье, 14 марта 2021 17:00

Вспомнили смертельные ДТП за последнюю неделю
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За последнюю неделю в Украине произошел ряд смертельных аварий. О самых масштабных из них рассказывает Gazeta.ua

В ночь на 6 марта около 23:50 возле города Ярослав в Польше водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне на момент аварии находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители.

Автор: tvn24.pl
  Разбился автобус с украинцами. 5 погибли
Разбился автобус с украинцами. 5 погибли

В аварии погибли 3 женщины и 2 мужчины. Среди пассажиров рейсового автобуса была одна жительница Львовской области. Все остальные пассажиры - жители южных и центральных областей Украины.

Автор: tvn24.pl
  Автобус следовал по маршруту Познань-Херсон
Автобус следовал по маршруту Познань-Херсон

Следователи проверяют все возможные версии. В частности, что водитель мог уснуть за рулем или допустил ошибки или поздний маневр при повороте. Не исключают и версию технической неисправности автобуса. Тахограф показывает, что за 4 секунды до столкновения с энергопоглощающим барьером скорость автобуса упала с 95 до 45 км / ч.

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8 марта на трассе "Сколе-Славское" возле села Тухля Львовской области автомобиль слетел с моста в горную реку. Водитель Skoda Octavia не справился с управлением. Он погиб на месте. Два человека выжили. Чтобы пострадавших спасти, спасатели спускались с помощью специальных тросов. Их сразу забрала "скорая".

Автор: varta1.com.ua
  Автомобиль слетел в горную реку, потому что водитель не справился с управлением
Автомобиль слетел в горную реку, потому что водитель не справился с управлением

9 марта около 5:40 возле села Каменка Изюмского района на 633-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский микроавтобус съехал в кювет и перевернулся на крышу.

Автор: kh.dsns.gov.ua
  В салоне находились водитель и 8 пассажиров
В салоне находились водитель и 8 пассажиров

В салоне находились водитель и 8 пассажиров. Сначала сообщалось об одном погибшем 19-летнем мужчине. Впоследствии стало известно, что в больнице умерла еще одна 23-летняя пассажирка. Остальные пострадавшие - в удовлетворительном состоянии.

Пострадавших и тело погибшего освобождали спасатели. По предварительной информации - водитель не справился с управлением.

9 марта около 5:13 при выезде из села Колесниковка Купянского района Харьковской области столкнулись ЗАЗ-1102 "Таврия" и Renault Megane.

Автор: kh.dsns.gov.ua
  Погибли 2 людей, еще один мужчина - в больнице
Погибли 2 людей, еще один мужчина - в больнице

В "Таврии" погибли 68-летний водитель и 65-летняя пассажирка. 29-летнего водителя Renault Megane забрали в Купянскую больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

Специальными инструментами спасатели разрезали кузова изувеченных легковушек и доставали тела погибших и пострадавшего.

В Мукачевском районе на трассе "Киев-Чоп", возле села Подполозье, столкнулись грузовик и легковушка. От полученных травм 31-летний водитель "ВАЗа" погиб на месте.

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Дата
14
марта

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