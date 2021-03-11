Осталась груда металла: грузовик разгромил легковика

На трассе Киев-Чоп грузовик превратил авто в груду металла. Фото: Нацполиция

В Мукачевском районе на трассе "Киев-Чоп", возле села Подполозье, столкнулись грузовик и легковушка.

От полученных травм 31-летний водитель "ВАЗа" погиб на месте. Об этом сообщает полиция области.

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"Водитель легковушки, по непонятным причинам выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком" DAF ". Водитель грузовика в аварии не пострадал", - отметили правоохранители.

Возле села Каменка Изюмского района Харьковской области перевернулся микроавтобус Renault Trafic. В салоне находились водитель и 8 пассажиров. 1 погиб.