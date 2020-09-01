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вторник, 01 сентября 2020 15:09

Вспомнил былые обиды: мужчина застрелил из ружья работодателя

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Вспомнил былые обиды: мужчина застрелил из ружья работодателя
Вспомнил былые обиды: мужчина застрелил из ружья работодателя

В Одесской области иностранец убил своего работодателя. Мужчина ранее был судим за кражи и мошенничество. Об этом сообщили в прессслужбе Одесской области.

49-летний мужчина работал на полях арендаторов в Ивановском районе. Будучи навеселе, он вспомнил прежние обиды и пришел в дом работодателя. Там мужчина устроил ссору из-за заработанных денег, которые работодатель якобы ему не вернул.

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После ссоры с хозяином дома, мужчина схватил из открытого сейфа охотничье ружье и выстрелил в него. На звук выстрела прибежали родственники и вызвали скорую и полицию. Работодатель скончался на месте.

С места преступления мужчина скрылся туда, где работал раньше - до вагончика охраны местного садового общества. Там он увидел мужчин, с которыми работал раньше и вспомнил им как они якобы украли у него инструменты. Мужчина сделал несколько выстрелов в пол.

Полиция задержала убийцу по горячим следам. Открыто уголовное производство по двум статьям - умышленное убийство и хулиганство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Голосеевском районе Киева работник ударил ножом своего работодателя. Тот отказался платить ему зарплату.

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Дата
01
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