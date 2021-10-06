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среда, 06 октября 2021 12:58

"Все время ждала его звонка" - вдова убитого полицейского записала трогательное видео

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&quot;Все время ждала его звонка&quot; - вдова убитого полицейского записала трогательное видео
В Чернигове четверо подростков до смерти забили полицейского Артура Ерохина. Фото: facebook.com/Вероника Ерохина

Вдова убитого черниговского полицейского Артура Ерохина Вероника записала трогательное видеообращение.

В нем поделилась эмоциями, выразила искреннюю благодарность людям, которые ей помогали. И призналась, что никогда не сможет посмотреть видео, как убивают ее мужа. Видеообращение Ерохина опубликовала в Facebook.

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"Телефон из рук не выпускала. Меня ругали родные. Думали, что я пытаюсь посмотреть видео. Нет, я никогда его не посмотрю. Никогда не буду ничего искать. Пусть этим другие занимаются. А телефон держала в руках, потому что все время ждала его звонка. Не верила в произошедшее", - поделилась Вероника.

По ее словам, пол-Чернигова предлагали присмотреть за детьми. Поэтому душа радовалась, что есть такие люди.

Полицейских Владимира Савона и Артура Ерохина избили подростки в супермаркете АТБ в Чернигове ночью 2 октября. Оба были в отпуске, одетые в гражданское.

Ерохин скончался на месте, Савона забрали в реанимацию. Его после избиения еще и ограбили.

Подозреваемых задержали. К избиению причастны четверо друзей 16, 17 и 18 лет. Мобильный у полицейского украл 32-летний местный житель.

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Дата
06
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