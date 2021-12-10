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пятница, 10 декабря 2021 19:10

Все видела дочь: мужчина расправился с беременной женой и перерезал себе горло
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Во Львовской области 40-летний мужчина зарезал 31-летнюю беременную жену. А потом перерезал себе горло, но выжил. Все произошло на глазах у дочери супругов
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Во Львовской области 40-летний мужчина зарезал 31-летнюю беременную жену. А потом перерезал себе горло, но выжил. Все произошло на глазах у дочери супругов
Во Львовской области 40-летний мужчина зарезал 31-летнюю беременную жену. А потом перерезал себе горло, но выжил. Все произошло на глазах у дочери супругов
Во Львовской области 40-летний мужчина зарезал 31-летнюю беременную жену. А потом перерезал себе горло, но выжил. Все произошло на глазах у дочери супругов
Во Львовской области 40-летний мужчина зарезал 31-летнюю беременную жену. А потом перерезал себе горло, но выжил. Все произошло на глазах у дочери супругов

В одном из сел Самборского района Львовской области 40-летний мужчина зарезал 31-летнюю беременную жену. А потом перерезал горло. Трагедия произошла 10 декабря примерно в 7:50.

Мужчину нашли, когда был еще жив. Он с раной шеи в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом, причинив ей смертельные ранения. После чего пытался перерезать себе горло. Также установлено, что в это время в доме находилась 10-летняя дочь супругов. Испуганная девочка сбежала к бабушке с дедушкой и рассказала им о то, что происходит дома. Они вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

В Теребовле в Тернопольской области 39-летний мужчина убил 28-летнюю жену и взорвал себя. Супруги находились в процессе развода.

Тело убитой нашла в доме сестра мужа. Вызвала полицию.

Обследовав территорию хозяйства, полицейские обнаружили на приусадебном участке мертвым 39-летнего мужа погибшей. Сиротой остался малолетний ребенок.

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Дата
10
декабря

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