Все видела дочь: мужчина расправился с беременной женой и перерезал себе горло

В одном из сел Самборского района Львовской области 40-летний мужчина зарезал 31-летнюю беременную жену. А потом перерезал горло. Трагедия произошла 10 декабря примерно в 7:50.
Мужчину нашли, когда был еще жив. Он с раной шеи в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом, причинив ей смертельные ранения. После чего пытался перерезать себе горло. Также установлено, что в это время в доме находилась 10-летняя дочь супругов. Испуганная девочка сбежала к бабушке с дедушкой и рассказала им о то, что происходит дома. Они вызвали полицию", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.
В Теребовле в Тернопольской области 39-летний мужчина убил 28-летнюю жену и взорвал себя. Супруги находились в процессе развода.
Тело убитой нашла в доме сестра мужа. Вызвала полицию.
Обследовав территорию хозяйства, полицейские обнаружили на приусадебном участке мертвым 39-летнего мужа погибшей. Сиротой остался малолетний ребенок.
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