Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии

Фото: Анна Яненко / Facebook

20 июня в Теребовле на Тернопольщине похоронили 28-летнюю Анну Яценко. Ее убил муж 39-летний Роман Шманько. Себя подорвал гранатой.

Известно, что погибшая была медсестрой. Ее муж официально нигде не работал. А незадолго до своей смерти он попросил сестру прийти и забрать их с Анной дочь 3-летнюю Аллу.

По словам знакомых, мужчина ударил жену утюгом по голове, а потом задушил проводом от него. Знакомая семьи также рассказывает, что супруги разводились, и Анна якобы собиралась забрать дочь в Германию, где она работала уже несколько лет.

"Аня прилетела из Германии, а Роман вернулся из Польши. Рома заказал столик в ресторане, чтобы отметить день рождения дочери, ей исполнялось 3 годика", - рассказала она, передает Obozrevatel.

"Аня давно хотела уехать работать за границу. Подавала документы. И разрешение на работу в Германии получила как раз тогда, когда ей нужно было рожать дочь. Поэтому они с Ромой решили, что она едет туда, устраивается, а потом забирает и их", - отметила подруга Ани.

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Все это время Анна посылала часть денег мужу с дочкой. Воспитывать ребенка помогала семья Романа. Однако, по словам подруги, Роман частенько поднимал на жену руку.

"Она появлялась с синяками. Даже в Германии, когда он туда к ней приезжал, он и там ее бил. Поэтому она и решила с ним расстаться", - считает девушка.

Но есть и другая версия трагедии. Один из друзей Шманько рассказал, что в Германии Роман якобы застал Анну с другим мужчиной.

"Она была в машине с ним. Тот едва выжил после этого. Роман вынужден был уехать из Германии после этого. На самом деле он был не против того, чтобы дочь жила в Германии", - рассказал приятель Романа.

Анну похоронили в день рождения ее единственной дочери. Ее могила расположена неподалеку от могил матери и бабушки.

В Теребовле Тернопольской 39-летний мужчина убил 28-летнюю жену и взорвал себя. Супруги находились в процессе развода. Трагедия произошла 19 июня. Тело убитой нашла в доме около 4 утра сестра ее мужа. Вызвала полицию. Обследовав территорию хозяйства, полицейские обнаружили на приусадебном участке мертвым 39-летнего мужа погибшей. Сиротой остался малолетний ребенок.