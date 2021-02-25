"Все русскоязычные, ворвались с обыском" - майдановца обвинили в избиении беркутовца

Сотника Самооборона Майдана и ветерана АТО Игоря Солонинка из Львова обвиняют в убийстве беркутовца. Фото: facebook.com/rok.org.ua

Сотника Самооборона Майдана и ветерана АТО Игоря Солонинка из Львова обвиняют в избиении "беркутовца" во время Революции достоинства.

23 февраля Государственное бюро расследований провело у него дома обыски. А на следующий вторник, 2 марта, его вызывали на допрос в Киев. Об этом Gazeta.ua рассказал депутат Львовского городского совета Петр Адамик.

"Это недопустимое преследование участника Революции достоинства и АТО. Ему инкриминируют избиение "беркутовца" во время Революции достоинства. Пришли с обыском, изъяли телефон и другие личные вещи. Угрожали и поднимали голос на ветерана. Хотим напомнить генпрокурору Венедиктовой и "зеленой власти", которые преследуют майдановцев, что многие депутаты Львовского городского совета и других местных советов, были на Майдане, как и Игорь Солонинко. Мы также противостояли и "Беркуту", и пророссийским титушкам. Поэтому не позволим за это преследовать нашего собрата", - говорит Адамык.

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Сам Солонинко говорит, что его обвиняют в убийстве. И вообще инкриминируют 10 преступлений. Обыск у него начался около 23:00, проводили его 30 работников ГБР.

"Все киевские, русскоязычные ворвались ко мне с обысками во львовской квартире и доме в области. Разбудили детей, начали проводить обыски. Изъяли все, что касается Революции достоинства: фото, удостоверение, историю болезни мою, 2 ружья, на которые я имея разрешение. Обвиняют в убийстве работников "Беркута". В общем мне инкриминируют 10 уголовных дел различного характера и качества о событиях 18-20 февраля. Обыскивали до 5:00. В течение этого времени никто не спал", - рассказал Солонинко, передает "Эспрессо.Запад".

Игорь Солонинко - активный участник Революции достоинства. Был сотником 5-й сотни Самообороны Майдана. По завершении революции защищал Украину в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Более 2 лет воевал, в частности в Луганском аэропорту, Счастье и Георгиевке. Женат, воспитывает троих детей.

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