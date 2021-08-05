Все работают в штатном режиме: в столичной полиции прокомментировали отставку Крищенко

Генерал полиции третьего ранга Андрей Крищенко возглавляет ГУНП в Киеве с декабря 2015 года. Фото: npu.gov.ua

Начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко работает в штатном режиме.

Заявления об отставке - слухи, заявила спикер столичной Нацполиции Юлия Гирдвилис.

"Полиция Киева, в том числе и начальник Андрей Крищенко, работают в штатном режиме. Не знаю, откуда такие заявления. Будут изменения - будем информировать", - заявила она, передает "Сегодня".

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Генерал полиции третьего ранга Андрей Крищенко возглавляет столичную полицию с декабря 2015 года. Также он является заместителем главы Нацполиции Украины.

В целом он работает в органах МВД с 1992 года. Начинал в Горловке милиционером патрульно-постовой службы Калининского райотдела милиции.

Начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Такую информацию сегодня, 5 августа, сообщили источники в МВД. Якобы написал рапорт, потому что уходит на пенсию. Официальной информации пока нет.