Все произошло за секунду: водитель бензовоза рассказал, как протаранил автобус под Житомиром

В Житомирской области грузовой автомобиль влетел в припаркованный пассажирский автобус. Девять человек погибли. Фото - zt.dsns.gov.ua

Водитель бензовоза 55-летний Анатолий Грановский, который протаранил туристический автобус под Житомиром, тоже травмировался. Находится в больнице под охраной.

Авария произошла в одну секунду, рассказывает. Избежать столкновения не было возможности. О том, что произошло - сожалеет и раскаивается.

"Очень жалко. Не хотел такого горя. На стольких жизнях в момент крест поставлен. Столкновения не мог избежать, потому что меня как раз машина обгоняла. Все произошло за одну секунду. Все бы отдал, чтобы люди были живы", - говорит мужчина.

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О нем известно, что он с Волыни. За рулем авто имеет 37 лет стажа. От большего количества жертв спасло то, что ехал пустой - без бензина.

В ближайшее время мужчине должны избрать меру пресечения.

Смертельная авария на Житомирщине произошла вечером 22 сентября. В результате столкновения автоцистерны и автобуса погибли 9 человек. Еще 10 - травмированы.