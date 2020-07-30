Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины

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Рэпера украинского происхождения Энди Картрайта расчленила жена, россиянка Марина Кухал, вместе со своей матерью. В это время в в квартире находился 2,5-летний ребенок.

Однако женщина может не понести наказания. Полиция пока не установила состава преступления. Потому что, по словам жены, расчленила тело мужа уже после его смерти. Если этот факт подтвердится, женщину могут отпустить, пишет Telegram-канал Mash.

"Если версия жены умершего рэпера Энди Картрайта подтвердится, ее могут отпустить за отсутствием состава преступления", - отмечается в сообщении.

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Марина Кухал продолжала вести соцсети мужа и общаться с фанатами от его имени уже после смерти музыканта. Знакомые Энди Картрайта рассказали, что наркотиками тот не увлекался, а по версии жены, рэпер якобы умер от передоза.

В то же время друг Энди Картрайта Александр Зиганшин отметил, что музыкант имел проблемы с алкоголем, но наркотиков не употреблял. При этом он подчеркнул, что жена рэпера всегда была "вполне адекватной девушкой".

"Любил свою семью, но алкоголь, наверное, не дал ему до конца это показать", - говорит друг погибшего.

Марина заявила, что не хотела, чтобы ее мужа считали наркоманом, поэтому планировала сделать так, чтобы он просто исчез. Ее сейчас проверяют на полиграфе, пишет pikabu.ru.

Предварительно полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство".

Рэпер украинского происхождения Энди Картрайт (Александр Юшко) скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 30 лет. Его жена Марина Кухал расчленила тело музыканта и спрятала его в пакеты, однако не придумала, как от них избавиться. Часть пакетов она спрятала в холодильнике, часть оставила в коридоре.