Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)

На телах, которые нашли в заброшенном колодце возле Плахтиевки в Одесской области, следов насильственной смерти на телах пока не обнаружили.

Как погибли люди - пока не известно, рассказал с места событий председатель Плахтиевской ОТО Иван Лихо.

Фото: od.npu.gov.ua

"Я сейчас нахожусь на месте этого события. По первоначальным признакам, то, что я вижу - следов насильственной смерти на трупах нет. Я считаю, что каким-то образом люди упали в этот заброшенный колодец", - говорит Иван Лихо, передает "Сегодня".

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Информации о насильственной смерти этих людей ​​ пока нет, подтвердили в полиции. Работает эксперт.

Соседи погибших сообщили, что накануне вечером они что-то праздновали, пишет Teiegram канал "Одесса инфо". Трупы нашли случайно после обеда на следующий день. С опубликованных фото видно, что погибшие без обуви и верхней одежды, а один из мужчин - без штанов.

Сегодня, 25 апреля, в заброшенном колодце в Одесской области нашли четыре трупа. Тела обнаружили около полудня в поле вблизи села Плахтиевка Белгород-Днестровского района. Двое из погибших - супруги Бондаренко 35 и 33 лет.