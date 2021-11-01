 
Ексклюзивы
1/5
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 1818
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 900
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 1908
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 1962
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 3951
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 2781
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1395
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3 Просмотров: 747
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 1962
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Врезался во встречную фуру: показали кадры смертельной аварии с детьми
Врезался во встречную фуру: показали кадры смертельной аварии с детьми
Пуля попала в голову: 4 года назад убили Амину Окуеву
Пуля попала в голову: 4 года назад убили Амину Окуеву
Закарпатье оказалось в шаге от экологической катастрофы из-за &quot;трубы&quot; Медведчука
Закарпатье оказалось в шаге от экологической катастрофы из-за "трубы" Медведчука
Советский корабль подорвался на мине
Советский корабль подорвался на мине
Адвокат в столице хотел &quot;развести&quot; клиентов на $400 тыс.
Адвокат в столице хотел "развести" клиентов на $400 тыс.
Видео
Все видео
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
В Харькове Infinity снова убил человека. На том же проспекте
В Харькове Infinity снова убил человека. На том же проспекте
"Были плохие тормоза" - 16-летний водитель из Харькова сделал заявление
"Были плохие тормоза" - 16-летний водитель из Харькова сделал заявление
Виновник ДТП в Харькове получил условный срок за стрельбу в магазине
Виновник ДТП в Харькове получил условный срок за стрельбу в магазине
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3645
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1044
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 954
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 792
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2763
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 1287
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
понедельник, 01 ноября 2021 10:17

Врезался во встречную фуру: показали кадры смертельной аварии с детьми
4

  Комментировать

Известны первые подробности аварии с четырьмя погибшими вблизи села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области.

46-летний водитель KIA Sportage влетел в фуру, от чего авто перевернулось. Погиб вместе с тремя детьми 12, 14 и 16 лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В Кировоградской области в ночном ДТП погибли четыре человека. Из них трое – дети
Фото: kr.dsns.gov.ua
В Кировоградской области в ночном ДТП погибли четыре человека. Из них трое – дети
В Кировоградской области в ночном ДТП погибли четыре человека. Из них трое – дети
В Кировоградской области в ночном ДТП погибли четыре человека. Из них трое – дети

"Водитель автомобиля КІА Sportage во время обгона транспортного средств, двигавшегося впереди, выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Renault. В результате происшествия 46-летний водитель КІА и трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 12, 14 и 16 лет погибли на месте", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В смертельном ДТП на Херсонщине погибли дети

Личности погибших установлены. Все они жители Кривого Рога Днепропетровской области.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства ДТП.

Авария произошла 1 ноября в 01.05 на трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье. Спасатели сообщали, что погибли дети 2005, 2009 и 2010 года рождения.

Тела всех погибших освобождали с помощью специнструмента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Врезался во встречную фуру: показали кадры смертельной аварии с детьми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
ноября

Убили императора инков

Самое читаемое
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
17
 Просмотров: 21971
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 9954
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
3
 Просмотров: 8415
В Египте разбился российский самолет
В Египте разбился российский самолет
15
 Просмотров: 4932
Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине
Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине
8
 Просмотров: 4698
Происшествия
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
 Просмотров: 603
Трое детей погибли в жуткой аварии
Трое детей погибли в жуткой аварии Просмотров: 657
Украинца в Польше преследовали пять машин полиции
Украинца в Польше преследовали пять машин полиции Просмотров: 1377
Залог – 8 млн: арестовали адвоката, который требовал у супругов две квартиры
Залог – 8 млн: арестовали адвоката, который требовал у супругов две квартиры Просмотров: 864
В Украине произошло землетрясение
В Украине произошло землетрясение Просмотров: 774
Больше всего комментируют
3
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
2
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2
МИД Польши удивило заявлением о дискриминации поляков в Украине
2
Порошенко примет участие в международной конференции безопасности в Галифаксе
2
Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"
Голосов: 983
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть