Врезался во встречную фуру: показали кадры смертельной аварии с детьми

Известны первые подробности аварии с четырьмя погибшими вблизи села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области.

46-летний водитель KIA Sportage влетел в фуру, от чего авто перевернулось. Погиб вместе с тремя детьми 12, 14 и 16 лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: kr.dsns.gov.ua

"Водитель автомобиля КІА Sportage во время обгона транспортного средств, двигавшегося впереди, выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Renault. В результате происшествия 46-летний водитель КІА и трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 12, 14 и 16 лет погибли на месте", - сказано в сообщении.

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Личности погибших установлены. Все они жители Кривого Рога Днепропетровской области.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства ДТП.

Авария произошла 1 ноября в 01.05 на трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье. Спасатели сообщали, что погибли дети 2005, 2009 и 2010 года рождения. Тела всех погибших освобождали с помощью специнструмента.