Врезался в колонну на светофоре: подробности смертельной аварии с четырьмя авто

Фото: rv.npu.gov.ua

Уже известны подробности смертельной аварии в селе Белая Криница на Ровенщине, где столкнулись четыре авто.

Виновник - водитель грузовика Renault Premium 26-летний житель Львовской области. Он на светофоре протаранил две легковушки и микроавтобус, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель грузовика столкнулся с тремя автомобилями, которые остановились перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора - Citroen Jumper, которым управлял 39-летний житель, Toyota RAV4 под управлением 59-летней жительницы Донецкой области и BMW Х3. От удара последнее авто врезалось в светофорный столб", - сказано в сообщении.

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В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля BMW - 74-летняя жительница Ровенской области. Водителя, личность которого устанавливается, и еще один пассажир этого же авто госпитализировали в больницу.

Также травмы получил водитель микроавтобуса Citroen и 33-летний пассажир автомобиля Toyota. Состояние всех пострадавших оценивают медики.

Водитель грузовика в соответствии с освидетельствование в медучреждении был трезв. Его задержали. Находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Смертельная дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 сентября. Около 14:20 на автодороге Киев-Чоп в селе Белая Криница столкнулись четыре авто.