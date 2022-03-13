Вражеская десантура хочет высадиться на Одесщине - Данилов

 
Ексклюзивы
1/5
"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт
"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт
Просмотров: 315
"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом
"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом
Просмотров: 1530
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Просмотров: 11116
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
Просмотров: 1584
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
Просмотров: 1350
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1782
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3474
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8991
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7410
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 117102
Фото
Все фото
4
3
6
4
5
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
&quot;Регионал&quot; Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
Видео
Все видео
Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко
Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко
Обстрел Яворивского полигона: показали ужасающее видео
Обстрел Яворивского полигона: показали ужасающее видео
"Мы в Чечню ехали, а попали в Украину. Роемся здесь по мусоркам" - перехватили разговор оккупантов
"Мы в Чечню ехали, а попали в Украину. Роемся здесь по мусоркам" - перехватили разговор оккупантов
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
Захватчики выстрелили по школе в Николаевской области - людей спасают из-под завалов
Захватчики выстрелили по школе в Николаевской области - людей спасают из-под завалов
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 774
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 360
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3285
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4833
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 9036
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 1116
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 22:06

Спецтема: Война России против Украины

Вражеская десантура хочет высадиться на Одесщине - Данилов

  Комментировать
Вражеская десантура хочет высадиться на Одесщине - Данилов
Украинские воины ждут, чтобы дать по зубам врагу, сообщил Данилов. Фото: РНБО

Российские оккупанты планируют высадить десант в Одессе и Одесской области.

Об этом в воскресенье сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"На Черном море они хотели еще три-четыре дня назад сделать эту ситуацию. Но была погода, они были вынуждены пойти в Севастополь.

Теперь они возвращаются. У них большое желание сейчас начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут", - сказал секретарь СНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль перекидывает российских военных из Карабаха - Минобороны Украины

Ситуация под контролем заявил Данилов.

"Там есть кому их встречать. Так, как их встречали в Черниговской, Киевской области", – сказал секретарь СНБО.

В Одессе военные ВСУ подбили российский корабль в Черном море.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вражеская десантура хочет высадиться на Одесщине - Данилов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 49834
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 46795
&quot;России не победить&quot; – в США рассказали, что купят для Украины
"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины Просмотров: 34355
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 27879
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ Просмотров: 23349
Происшествия
Белорусских военнослужащих хотят переодеться в российскую форму - Данилов
Белорусских военнослужащих хотят переодеться в российскую форму - Данилов Просмотров: 189
Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко
Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко
 Просмотров: 1809
"Военное мастерство" РФ: сбили свой беспилотник, а похвастались, что Байрактар
"Военное мастерство" РФ: сбили свой беспилотник, а похвастались, что Байрактар Просмотров: 558
Обстрел Яворивского полигона: показали ужасающее видео
Обстрел Яворивского полигона: показали ужасающее видео
 Просмотров: 1152
РФ использует против Украины запретное оружие: назвали виды боеприпасов
РФ использует против Украины запретное оружие: назвали виды боеприпасов Просмотров: 639
Больше всего комментируют
14
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
8
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
7
В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ
5
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
3
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
Голосов: 927
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть