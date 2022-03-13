Вражеская десантура хочет высадиться на Одесщине - Данилов

Российские оккупанты планируют высадить десант в Одессе и Одесской области.
Об этом в воскресенье сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"На Черном море они хотели еще три-четыре дня назад сделать эту ситуацию. Но была погода, они были вынуждены пойти в Севастополь.
Теперь они возвращаются. У них большое желание сейчас начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут", - сказал секретарь СНБО.
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Ситуация под контролем заявил Данилов.
"Там есть кому их встречать. Так, как их встречали в Черниговской, Киевской области", – сказал секретарь СНБО.
В Одессе военные ВСУ подбили российский корабль в Черном море.
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