Вражеская десантура хочет высадиться на Одесщине - Данилов

Украинские воины ждут, чтобы дать по зубам врагу, сообщил Данилов. Фото: РНБО

Российские оккупанты планируют высадить десант в Одессе и Одесской области.

Об этом в воскресенье сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"На Черном море они хотели еще три-четыре дня назад сделать эту ситуацию. Но была погода, они были вынуждены пойти в Севастополь.

Теперь они возвращаются. У них большое желание сейчас начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут", - сказал секретарь СНБО.

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Ситуация под контролем заявил Данилов.

"Там есть кому их встречать. Так, как их встречали в Черниговской, Киевской области", – сказал секретарь СНБО.

В Одессе военные ВСУ подбили российский корабль в Черном море.