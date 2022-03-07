В Одессе уничтожили российский корабль

В Одессе военные ВСУ подбили в Черном море российский корабль.

Войска РФ продолжают нести потери, сообщил 7 марта спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

"Слава Украине, друзья. Немножко держали интригу, а сейчас могу сказать: русский корабль все же пошел на*уй. У врага потери, наши - молодцы. Слава Вооруженным силам Украины. Мы будем уничтожать врага. Минус один корабль", - сказал он.

На видео присутствует ненормативная лексика:

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.