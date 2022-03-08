Враги расстреляли микроавтобус с воспитательницами детдома. Есть жертвы

Сегодня в Николаевской области россияне расстреляли микроавтобус с работниками детского дома семейного типа.

Инцидент произошел днем ​​на кировоградской трассе Н-14, в 25 километрах от въезда в николаевский микрорайон Терновка, пишет "Преступности.НЕТ".

В Mercedes-Benz Sprinter ехал персонал для смены коллег в детском доме семейного типа в одном из сел Николаевщины. Оккупанты открыли огонь по микроавтобусу по военной технике с пометкой "Z".

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Три воспитательницы детдома погибли на месте. Микроавтобус под обстрелом вспыхнул. Два человека получили осколочные ранения. Они и еще несколько человек дошли до ближайшего блокпоста украинской армии. Там им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в более безопасное место.

7 марта, суд ООН открыл дело по иску Украины против РФ. Слушание началось в Международном суде в нидерландской Гааге, однако представители Москвы на заседание не явились. Суд ООН заслушал доводы Украины. Назначил второе заседание на 8 марта, чтобы дать России возможность привести свои доказательства. Но Москва бойкотировала судебное заседание.