Суд ООН пообещал принять решение о геноциде украинцев "как можно скорее"

Суд ООН пообещал решение по иску Украины против России "быстрее". Фото: facebook.com/UkraineMFA

Сегодня, 7 марта, суд ООН открыл дело по иску Украины против РФ. Слушание началось в Международном суде в нидерландской Гааге, однако представители Москвы на заседание не явились.

Суд ООН заслушал доводы Украины. Назначил второе заседание на 8 марта, чтобы дать России возможность привести свои доказательства. Но Москва бойкотировала судебное заседание, сообщает "Радио Свобода".

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Международный суд заявил, что "как можно скорее" примет решение по иску.

В Международном суде в Гааге 7 марта началось слушание по иску Украины против России. Представители Москвы на заседание не явились. Глава суда, американская судья Джоан Э. Донохью, заявила, что Россия сообщила трибуналу, что не намерена участвовать в устном судебном заседании, которое должно длиться два дня. Украина добивается определения суда, чтобы Россия "немедленно остановила военные операции", начатые Москвой 24 февраля, "заявленной целью которых РФ назвала предотвращение геноцида" в районах Луганской и Донецкой областей, где поддерживаемые Россией силы воюют с правительственными войсками с 2014 года. Киев называет эти заявления сфабрикованным поводом, который президент России Владимир Путин использует для вторжения в Украину. В то же время, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что события, происходящие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не подпадают под определение геноцида. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан приступил к расследованию военных преступлений России в Украине. Он просит всех имеющих документальные свидетельства о преступлениях, передавать ему информацию на электронную почту.