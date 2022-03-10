Враг в Николаевской области озверел - Ким обещает "пожучить" убийц

Вражеский снаряд пробил обочину у детской площадки. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Оккупационные войска России начали сильнее обстреливать блокпосты и жилые кварталы Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утром 10 марта.

"Засранцы начали сильнее стрелять по блокпостам. Вчера (9 марта. - Gazeta.ua) мы имели потери. К сожалению, с этим ничего нельзя сделать. Они подло стреляют по жилым кварталам. Будем сейчас их оттягивать от города. Сейчас мы их "пожучим", - заверил Ким.

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Он добавил, что украинские защитники готовятся к обороне и наращивают силы.

"На сегодняшний день часть сел мы по одному из направлений заняли, скажем так. Сейчас поставляем продукты, будем забивать им магазины, грузимся сейчас. Также наша тероборона и военные коммуницируют в отдаленных районах, чтобы плотнее сделать защиту и огонь по врагу", - сказал Ким и поблагодарил волонтеров за работу.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.