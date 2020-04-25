Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь

Двух украинских воинов тяжело ранено во время обстрела противником у поселка Славное в Донецкой области.

Об этом сообщает ветеранская организация в Facebook.

"ВНИМАНИЕ!

Наш друг и собрат Денис Борцов, позывной Август и Кравчук Сергей, позывной Крава попали в беду и нуждаются в нашей помощи!

Ребят ранили в результате вражеского обстрела вблизи с. Славное (Донецкий направление). Они проходили службу в 74 батальоне.

Наши защитники сейчас находятся в больнице им. Мечникова (в городе Днипро. - Gazeta.ua). В Кравы осталась мать, он был единственным кормильцем в семье.

Реквизиты для помощи:

4149499111672158 Кравчук С.В.

4731219106498938 Борцов Д.С.

Максимальный репост! Поможем вместе!", - говорится в сообщении.

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США не снимут санкции с Российской Федерации за ее агрессию против Украины. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.