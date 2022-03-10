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четверг, 10 марта 2022 12:22

Враг разрушает Мариуполь - ужасное видео с высоты птичьего полета
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Автор: t.me/polkazov
 

Агрессоры продолжают бомбить город. Погибают гражданские.

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По данным Госпогранслужбы, люди просто кладут тела погибших в братскую могилу на окраине Мариуполя. Нет возможности похоронить своих близких из-за сильного обстрела со стороны оккупационных войск.

Фото: t.me/s/DPSUkr

В Telegram-канале "Оперативний ЗСУ" с высоты птичьего полета показали, как город выглядел раньше, и как выглядит после прихода "русского мира".

"На спутниковых снимках отображено, как город выглядел до вторжения РФ, и как сейчас", - говорится в сообщении.

Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город - на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации.

Накануне в окрестностях города целый день шли жесткие бои. А после обеда оккупанты нанесли авиаудар по роддому №2 и терапевтическому детскому отделению.

Сегодня, 10 марта, в 8:00 в Мариуполе российские оккупационные войска из самолетов обстреляли мирных жителей города.

Это произошло в районе проспекта Строителей, 110. По предварительной информации, есть один погибший.

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