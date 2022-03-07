Враг разбомбил хлебзавод в Макарове – там были десятки человек (обновлено)

В Макарове на Киевщине снаряд российских оккупантов попал на территорию хлебзавода.

Спасатели обнаружили тела 13 погибших и извлечены из-под завалов пятерых. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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По предварительной информации, всего находилось на территории ГП "Макаровский хлебозавод" около 30 человек.

Позже пресс-служба ГСЧС удалила сообщение об обстрел из своего Telegram-канала.

В Макарове, который примерно в 60 км от Киева, продолжаются постоянные бои - враг пытается прорвать оборону, чтобы приблизиться к столице. Здесь происходит гуманитарная катастрофа: из-за обстрелов люди находятся в подвалах без еды и воды.

Россия в 4:00 напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.