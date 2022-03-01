Враг продолжает стрелять по военным и гражданским объектам - ВСУ

Противник продолжает наносить огненное поражение по военным и гражданским объектам и вести разведку российскими самолетами. С этой целью он использует также воздушное пространство Беларуси.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также отмечают, что одновременно противник теряет наступательный потенциал. Поэтому оккупанты планируют привлечь к войне белорусских военных.
"Учитывая, что противник не оставляет стремлений к достижению своей цели, а собственный наступательный потенциал почти исчерпан, планирует приобщить наиболее подготовленные воинские части Республики Беларусь, завершающие сосредоточение вдоль Государственной границы Украины", - говорится в заявлении.
ВСУ сообщают, что ситуация вокруг Киева остается напряженной. Враг наносит ракетно-бомбовые удары по гражданскому населению.
"Ситуация вокруг Киева остается напряженной. На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы. Российские оккупационные войска применяют тактику уничтожения инфраструктуры и нанесения ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам, пренебрегая нормами международного гуманитарного права", - отмечается в сообщении.
Проведение морской десантной операции на Черном море сейчас вряд ли состоится из-за погодных условий.
"В акватории Черного моря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки маловероятно. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования", - отмечают в заявлении.
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Но сейчас российский оккупант не добился успеха ни на одном из направлений.
"На всех направлениях подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии и БПЛА "Bayraktar ТВ2" удерживают определенные рубежи. Противник не добился успеха ни на одном из направлений", - подытожили ВСУ.
Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений вооруженных сил Беларуси приступили к перемещению в государственную границу Украины на Волынском направлении.
Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений вооруженных сил Беларуси приступили к перемещению к государственной границе Украины на Волынском направлении.
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