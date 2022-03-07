Враг повредил 60 домов. Есть раненые и погибшие: мэр Николаева рассказал о ситуации в городе

В Николаеве повреждено более 60 домов в результате ракетных обстрелов. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

В результате ракетных обстрелов 7 марта в Николаеве повреждено более 60 домов. Много людей ранены. Есть и погибшие.

"Нас бомбили кассетными бомбами, которые запрещены. Они предназначены для уничтожения живой силы. То есть нас, людей, пытались убить", – рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич в видеообращении.

Одна ракета попала в зоопарк. Были попадания в детскую площадку на Херсонском шоссе. Пострадали микрорайоны ПТЗ и Северный, Ингульский район. В Терновке снаряд попал в дом и убил человека.

Сирены противовоздушной обороны на реактивные снаряды не реагируют, потому что не успевают их определить, объяснил Сенкевич.

Несколько попыток войск Российской Федерации прорваться в город не удались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной

"Больше всего разрушенных домов в Кульбакино. 43 человека расселили. Четыре котельных не работали. Нет света в Терновке, Балабановке и части Ингульского района. Пески, Воскресенское пока тоже без света. Ремонтные бригады не могут работать из-за обстрелов. Многие работники коммунальных предприятий пошли в армию. Не хватает рабочих. У кого есть пленка и ОСБ фанеры – сообщайте в департамент ЖКХ", – отметил городской голова.

Банкоматы в ближайшее время зарядят деньгами. Из города Брашек идет фура с помощью. Формируется городской склад запаса продовольствия долгосрочного хранения, рассказал он.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.