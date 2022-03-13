Враг обстрелял дома в Николаевской области: под завалами оказалась семья

Утром 13 марта российские оккупанты совершили ряд авиаударов по городу Баштанка Николаевской области.

В результате обстрела жилого массива пострадали здания по ул. Сазоненко, сообщает ГСЧС. В одном из домов находились люди.

"Целая семья испытала ужас от "освободительных действий русского мира". Жена с дочерью не травмировались, а вот отец оказался под завалами", - говорится в сообщении.

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Спасатели деблокировали пострадавшего. Бригадой скорой помощи мужчину доставили в медицинское учреждение.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.