Враг обстрелял аэропорт возле Кривого Рога

Фото вибуху.

Российский враг обстрелял ракетами аэропорт в селе Лозоватка возле Кривого Рога.

Об этом в четверг сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Коротко. Для тех, кто несерьезно относится к сигналу "Воздушная тревога".

Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", - сообщил.

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"Хочу напомнить, что сигнал "Воздушная тревога" подается заблаговременно и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты), чтобы проследовать в укрытие", - заявил.

6 марта российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту, который находится в окрестностях села Гавришовка под Винницей. От обстрела погибли 10 человек.