10-ю жертву вытащили из-под завалов винницкого аэропорта

Поиски людей под завалами админсооружения завершились. Погибли 6 гражданских и 4 военных. Фото: ДСНС

10 человек погибли при обстреле аэропорта в Виннице. 8 марта из-под завалов вытащили еще одну жертву.

Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов.

"Рашисты убили десять человек, ударив по винницкому аэропорту. Поиски людей под завалами админсооружения завершились. Погибли 6 гражданских и 4 военных. Спасатели достали из-под обломков последнего человека, которого искали - Александра Кондратьева", - говорит Моргунов.

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Мэр опубликовал список погибших работников коммунального предприятия "Аэропорт Винница": Николай Крепкий, Александр Барчук, Александр Мельничук, Алексей Хижун, Александр Драч, Александр Кондратьев.

6 марта около 13:35 оккупанты атаковали аэропорт и военную часть в селе Гавришевка Винницкой области. Россияне выпустили восемь ракет. Возник пожар.