Оккупанты уничтожили аэропорт "Винница"

Россияне нанесли ракетный удар по аэропорту под Винницей. Фото: ukrinform

Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту, который находится в окрестностях села Гавришевка под Винницей.

Россияне выпустили восемь ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили поколения украинцев. Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной. Закройте для всех российских ракет, для российской боевой авиации, для всех террористов, сделайте гуманитарную воздушную зону без ракет без авиабомб. Мы люди и это ваша гуманитарная обязанность защищать нас. И вы это можете. Если вы этого не сделаете, если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, то можно сделать только один вывод: вы тоже хотите чтобы нас очень медленно убивали. Это ответственность также и политиков мира, западных лидеров. С сегодняшнего дня и навсегда", - сказал Зеленский в своем видеообращении.

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"Когда атаковали - сирена не сработала. Поняла, что нас бомбят, уже когда дом встряхнуло. Удар такой, будто мне во двор прилетела бомба. На аэропорт и воинскую часть был удар за ударом. Начало гореть. Сидим в укрытиях, кто не выехал из села", - рассказала Gazeta.ua жительница Гавришевки.

24 февраля в четыре утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.