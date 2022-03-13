Враг готовится нанести удар с акватории Черного моря - Генштаб

 
Ексклюзивы
1/5
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Просмотров: 1891
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
Просмотров: 1017
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
Просмотров: 990
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1764
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3456
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8910
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7410
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 116976
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6923
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3069
Фото
Все фото
4
3
6
4
5
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
&quot;Регионал&quot; Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
Видео
Все видео
"Мы в Чечню ехали, а попали в Украину. Роемся здесь по мусоркам" - перехватили разговор оккупантов
"Мы в Чечню ехали, а попали в Украину. Роемся здесь по мусоркам" - перехватили разговор оккупантов
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
Захватчики выстрелили по школе в Николаевской области - людей спасают из-под завалов
Захватчики выстрелили по школе в Николаевской области - людей спасают из-под завалов
Оккупанты обстреляли телевышку под Славянском - СМИ
Оккупанты обстреляли телевышку под Славянском - СМИ
Оккупанты обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами
Оккупанты обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 747
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 360
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3258
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4725
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 9009
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 1080
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 19:31

Спецтема: Война России против Украины

Враг готовится нанести удар с акватории Черного моря - Генштаб

  Комментировать
Враг готовится нанести удар с акватории Черного моря - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

С целью нанесения ударов по территории Украины в акватории Черного моря находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Силы обороны продолжают вести операцию на южном, восточном и северном направлениях.

"Ведутся оборонные бои, осуществляется прикрытие государственной границы Украины и морского побережья государства. На отдельных направлениях осуществляется проведение стабилизационной операции и выполняются задачи территориальной обороны", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убили около 13 тыс. российских оккупантов. Это больше, чем в двух чеченских войнах – Зеленский

Воздушные силы ВСУ отражают ракетно-авиационные удары.

"С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении города Кривой Рог и на захвате города Николаева. Не оставляет попыток захвата города Мариуполя. Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города", - добавляется.

Враг активизирует деятельность по проведению диверсий на путях транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.

Оккупанты продолжают брать в заложники гражданское население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Враг готовится нанести удар с акватории Черного моря - Генштаб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 49654
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 46642
&quot;России не победить&quot; – в США рассказали, что купят для Украины
"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины Просмотров: 33824
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 27303
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ Просмотров: 22989
Происшествия
С начала вторжения России в Украину погибли три журналиста
С начала вторжения России в Украину погибли три журналиста Просмотров: 63
В результате атаки на школу в Николаевской области есть погибшие
В результате атаки на школу в Николаевской области есть погибшие Просмотров: 486
ВСУ ярко уничтожили самолет врага
ВСУ ярко уничтожили самолет врага Просмотров: 1360
На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение
На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение Просмотров: 405
Россияне убили волонтера Кононова прямо в инвалидной коляске
Россияне убили волонтера Кононова прямо в инвалидной коляске Просмотров: 1917
Больше всего комментируют
13
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
8
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
7
В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ
5
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
3
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
Голосов: 902
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть