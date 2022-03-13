Враг готовится нанести удар с акватории Черного моря - Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ

С целью нанесения ударов по территории Украины в акватории Черного моря находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Силы обороны продолжают вести операцию на южном, восточном и северном направлениях.

"Ведутся оборонные бои, осуществляется прикрытие государственной границы Украины и морского побережья государства. На отдельных направлениях осуществляется проведение стабилизационной операции и выполняются задачи территориальной обороны", - говорится в сообщении.

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Воздушные силы ВСУ отражают ракетно-авиационные удары.

"С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении города Кривой Рог и на захвате города Николаева. Не оставляет попыток захвата города Мариуполя. Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города", - добавляется.

Враг активизирует деятельность по проведению диверсий на путях транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.

Оккупанты продолжают брать в заложники гражданское население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.