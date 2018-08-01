Врадиевка-2: активисты штурмуют полицию по поводу убийства "Сармата"

Ветерана АТО Виталия Олешко убили при свидетелях в собственном дворе 31 июля. Фото - скриншот с видео

В Бердянске на Запорожье 1 августа ветераны АТО и неравнодушные горожане вышли на улицу. Требуют расследования убийства Виталия Олешко и наказания виновных.

Участники АТО отправились в отделение полиции, где требовали сообщить о результатах расследования и рассказать, что говорят задержаные по подозрению в убийстве.

Полицейские ссылаются на тайну следствия. Правоохранителей обвиняют в том, что они вовремя не среагировали на угрозы, которые получал Олешко.

АТОвцы требуют в полиции предоставить охрану семье убитого. Расходиться из-под здания полиции не собираются.Активисты побывали и перед исполкомом Бердянского горсовета. Кто-то облил вход красной краской, она должна символизировать кровь и причастность к убийству местных властей.

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Готовится официальное вручение подозрения задержанным лицам. 1 августа председатель областной полиции доложит о ходе расследования убийства Виталия Олешко.

Ветерана АТО Виталия Олешко убили при свидетелях в собственном дворе 31 июля. По подозрению в преступлении задержали пятерых мужчин. В одном из них узнали бывшего бойца "Торнадо".