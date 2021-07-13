Врач-потрошитель до смерти забил прохожего ножом

Врач без причины нанес мужчине 11 ножевых ранений на мосту. Прохожего, который истекает кровью, увидел случайный водитель. Он и сообщил в полицию. Фото: pixabay.com

В Белой Церкви Киевской области на Таращанском мосту врач напал на местного жителя, который возвращался с работы домой. Он нанес мужчине 11 ножевых ранений из хулиганских побуждений.

Трагедия произошла поздно вечером 8 июля, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

48-летнего пострадавшего с колото-резаным ранением доставили в больницу, но во время реанимационных мероприятий он скончался.

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Нападающего разыскали и задержали. На человека он напал не впервые.

"Его уже задерживала полиция Киевской области за нападение на человека и нанесения более 40 ударов отверткой. Тогда злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Ему инкриминировали покушение на убийство и производства направили в суд. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

В Одессе мужчина набросился с ножом на прохожего. Пострадавший получил семь ножевых ранений. Инцидент произошел в частном секторе города. Злоумышленник цеплялся к прохожему через, по его мнению, неопрятный внешний вид.