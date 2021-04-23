Врачи воздерживаются от прогнозов: рассказали о состоянии детей, которых сбили на переходе

На выезде из Днепра Peugeot сбил двух детей на переходе. Они в тяжелом состоянии. Фото: dnepr.express

В Днепре медики борются за жизнь 12-летних одноклассников, которых на переходе сбила машина.

У детей многочисленные травмы, ночью обоих прооперировали. Состояние стабильное. Но угроза жизни остается. Оба школьника в коме, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Пока врачи воздерживаются от прогнозов.

"Травма головы, открытая черепно-мозговая травма, тупые травмы грудной клетки, брюшной полости, переломы костей. У мальчика - костей таза, большеберцовой кости, малой берцовой кости. Они крайне тяжелые, и до сих пор сохраняется угроза для жизни этих детей", - говорит генеральный директор областной детской больницы Алексей Власов, передает ТСН.

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27-летняя водитель, которая сбила детей, была трезвая. После аварии боялась выйти из авто из-за возможного самосуда селян, собравшихся возле машины.

Женщину задержали, ей грозит восемь лет тюрьмы.

Авария произошла 22 апреля на трассе Днепр - Запорожье в районе селе Братское вблизи Днепра. Четверо детей переходили дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль Peugeot ехал из Днепра в сторону Запорожья, перед переходом не тормозил. Двое детей успели отскочить, а другие - мальчик и девочка - оказались под колесами.