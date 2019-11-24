Врачи борются за жизнь: сообщили о состоянии Николая Кулебы и его сыновей после ДТП

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Уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба "живой и в сознании".

Его дети Тимофей и Елисей пострадали сильнее, сообщает в Facebook Дмитрий Живило со ссылкой на друга Кулебы.

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"У Кулебы-старшего травмы различной тяжести, но живой и в сознании. А дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы различной степени. Тимофей в коме, врачи борются за жизнь", - пишет мужчина.

Другие пользователи отмечают, что младший сын ехал без автокресла.

По информации полиции, сыновьям Кулебы 19 и 10 лет.

Авария, в которую попал уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба, произошла 24 ноября в 13.30 в селе Чабаны под Киевом. Он за рулем Toyota столкнулся на перекрестке с микроавтобусом Volkswagen.