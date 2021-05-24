Врачей частной клиники задерживали со спецназом: видео

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В Одессе разоблачили врачей, которые торговали рецептами на наркотические лекарственные средства.

Речь идет о медиках частной наркологической клиники - 46-летней одесситке и двух мужчинах из Донецкой области и Черниговщины 44 и 30 лет. Рецептурные бланки формы №3, которые должностные лица покупали у государства по три гривны, те перепродавали по 500. За несколько месяцев они выдали почти 1300 рецептов на более 600 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Врачи под видом оказания помощи наркозависимым людям незаконно выдавали рецепты на наркотические лекарственные средства, содержащие метадон и бупренорфин гражданам без обследования и установления диагноза "наркомания", - рассказали в полиции.

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Во время обысков у фигурантов изъято медицинские карты больных без указания фамилий пациентов с определенным диагнозом "наркомания" за подписью врачей, бланки формы №3, прайс-листы с указанием стоимости услуг предлагаемых наркосодержащих лекарственных средств, кассовые чеки, компьютерную технику, деньги и другие вещественные доказательства.

По результатам предварительного расследования всем трем объявлено подозрения. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В Одессе полицейские разоблачили работников медицинского центра, которые выписывали рецепты на покупку наркотиков. Рецептурные бланки медработники выписывали на метадон людям, которые не имеют установленного диагноза "наркомания" и не являются участниками программы заместительной поддерживающей терапии.