Врач требовала у военного $ 8 тыс. - за что

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Во Львове врача поймали на взятке в $8 тыс. 1 июня.

Деньги требовала у военного в обмен на справку об инвалидности, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Врач требовала в участника боевых действий 8 тысяч долларов за содействие в предоставлении ему положительного заключения МСЭК об определении второй группы инвалидности, что предусматривает социальную выплату в размере около 800 тысяч гривен", - говорят в полиции.

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Врачу готовят подозрение. За взяточничество ее могут посадить на 10 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители разоблачили врача Главного военного клинического госпиталя, которая требовала взятку из бойцов АТО и ООС за оформление группы инвалидности. Ее задержали на получении от участника ООС части взятки от востребованных 180 тыс. грн.