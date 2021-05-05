Врач подрался с агрессивным посетителем

На Ровенщине в больнице подрались медик и посетитель. Последний приехал навестить своего товарища, вел себя агрессивно. Фото: npu.gov.ua

4 мая в центральной городской больнице Костополя Ровенской области подрались 42-летний медик и 31-летний посетитель.

Последний приехал навестить своего товарища после ДТП, вел себя агрессивно. А врач вышел его успокоить, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина приехал в медучреждение, якобы проведать своего товарища, который травмировался в ДТП. Вел себя агрессивно, на замечания медицинского персонала покинуть помещение не реагировал. "Успокоить" его вышел врач. Между ними возникла потасовка и драка, в результате чего оба получили телесные повреждения. На место происшествия вызвали полицию. Оба участника конфликта написали соответствующие заявления", - рассказали в полиции.

Дознаватели Ровенского районного управления полиции по факту нанесения телесных повреждений открыли два уголовных производства.

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