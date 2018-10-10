Возвращаться в Ичню опасно: на улицах мины и снаряды

Взрывы на складах боеприпасов вблизи города Ичня начались 9 октября около четырех утра. Фото: Народна Правда

Взрывоопасная зона на месте взрывов склада с боеприпасами в Черниговской области составляет 16 км.

"Потенциально опасная зона определена в радиусе 16 км вокруг военных складов в г. Дружба. Сейчас идет эвакуация, еще подъезжают автобусы. Уже эвакуированы 13 тыс. человек. Оперативный штаб находится в Парафиевке. Здесь дислоцируются все силы и средства. Подъехали подразделения пиротехников и минеров из столицы, со всей Украины. После локализации пожаров они приступают к разминированию территорий", - сообщил 112 каналу нардеп Александр Кодола, который входит в оперативный штаб ликвидации пожара в Ичне.

Он добавил, что эвакуированным людям опасно возвращаться домой.

"Во многих населенных пунктах, даже в Ичне, еще снаряды, мины, которые могут взорваться. Сейчас туда нельзя возвращаться. Не меньше суток нужно для пиротехников, которые будут прочесывать и проверять каждую улицу в каждом населенном пункте на наличие взрывоопасных предметов", - рассказал Кодола.

Взрывы на складах боеприпасов вблизи города Ичня начались 9 октября около четырех утра. В районе населенного пункта закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, прекращено движение автомобилей и поездов. Спасатели локализовали 35% территории пожара. А в Ичню начали возвращаться эвакуированные жители. Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье "Халатность". СБУ рассматривает три версии детонации боеприпасов: совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы; нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.