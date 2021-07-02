Возвращался со свидания: рассказали о 17-летнем, которого раздавил полицейский

В Херсоне арестовали без права на залог командира роты патрульной полиции области Андрея Сахно. Он сбил на пешеходном переходе 17-летнего Дмитрия Проця. А сам сбежал.

После оглашения решения полицейский извинился перед родителями погибшего и коллегами.

Дмитрий поступил на программиста в политехнический колледж. В тот день гулял по городу со своей девушкой Никой. Они встречались два года и мечтали пожениться. Ника видела Дмитрия за мгновение до трагедии. Ее забрали на авто родители, а парень пошел домой.

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"Машина летела на скорости. И как раз на парня, который шел по зебре. Из машины выбежали трое. Видно, что были нетрезвые. Быстро сняли номера и поехали. А уже люди звонили в "скорую" и полицию", - рассказал Gazeta.ua Дмитрий, который был недалеко от места аварии.

3 ч. медики пытались реанимировать парня, но от полученных травм он скончался. Патрульному грозит до 10 лет за решеткой.

В Херсоне пьяный полицейский за рулем BMW сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и бросил умирать. Авария произошла 30 июня около 22:00 на ул. Перекопской. От полученных травм пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемого задержали.