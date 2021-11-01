Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе

В Кировоградской области в ночном ДТП погибли четыре человека. Из них трое – дети. Фото: kr.dsns.gov.ua

Погибшие в аварии под Кропивницким дети возвращались с соревнований по карате.

Все трое не являются родственниками. Погибший водитель KIA Sportage - их тренер, рассказали Gazeta.ua в полиции.

"Дети возвращались с соревнований по карате. Они не родственники. Погиб и водитель. Участок трассы, где произошло столкновение, не относится к опасным", - говорят полицейские.

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Грузовик, в который влетел легковой автомобиль, ехал в Каменское Днепропетровской области. Водитель пытался избежать столкновения, но ему некуда было съехать.

Он на скорости вылетел на встречную. Перед ним по своей полосе ехала машина. Я пробовал увернуться, думал на его полосу перестроиться. А он в последний момент - на обочину. Мне было некуда деться. От удара перевернулся", - рассказал водитель грузовика Михаил.

Все погибшие - жители Кривого Рога. Это пока все, что о них говорят.

Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы выяснить, можно ли было избежать столкновения.

Авария произошла 1 ноября в 01.05 на трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. Вблизи села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области 46-летний водитель KIA Sportage влетел в фуру, от чего авто перевернулось. Погиб вместе с тремя детьми 12, 14 и 16 лет. Тела всех погибших спасатели освобождали с помощью специнструмента.