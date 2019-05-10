Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными

Фото: kiev.informator.ua

10 мая в Киеве на Окружной дороге произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля ВАЗ 2106 и грузовика MAN.

В салоне легковушки находились 2 военных. В результате столкновения оба мужчины получили травмы несовместимые с жизнью, сообщает Информатор.

По словам полиции, водитель автомобиля ВАЗ с пассажиром двигались по Окружной дороге в сторону Академгородка. У рынка обоев легковой автомобиль на полной скорости врезался в припаркованный на крайней правой полосе грузовик MAN. По предварительной версии, водитель ВАЗ заснул за рулем во время движения.

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Предварительно, военные возвращались домой в город Каменец-Подольский с учений Объединенных сил.

Детали и виновника происшествия установит следствие.

В результате столкновения автомобиля ВАЗ 2115 с пассажирским автобусом в Краматорске Донецкой области пострадали 3 человека, один из которых погиб. Также легкие телесные повреждения получили 2 пассажира автобуса. Предварительно, в легковушке ехали военные.