Возвращалась из клуба и погибла - тело нашли в выгребной яме

Тело 22-летней женщины нашли в выгребной яме. Фото: pl.npu.gov.ua

В селе Ланна Карловского района Полтавской области 5 февраля из выгребной ямы достали тело местной жительницы.

Подробности происшествия Gazeta.ua рассказала инспектор Карловского отдела полиции Людмила Романюк.

Об исчезновении 22-летней женщины в полицию сообщила ее родственница. Она пошла 2 февраля в местный клуб и не вернулась.

Тело женщины нашли в выгребной яме на улице Мира в селе Ланна в ходе оперативно-поисковых работ. Правоохранителям, чтобы достать тело, понадобилась помощь спасателей.

"На теле не обнаружили видимых следов насильственной смерти. Скорее всего, она возвращалась вечером из клуба, не увидела ямы и провалилась", - рассказала инспектор.

Тело пролежало в яме посреди поселка почти 3 суток. Сразу ли погибла девушка, сейчас исследуют судмедэксперты.

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Событие квалифицируют как несчастный случай, сведения внесли в Единый реестр расследований.

Правоохранители выяснили личность женщины, которая родила ребенка и выбросила его в коллектор неподалеку от свинофермы в селе Оболонь Семеновского района Полтавской области. Ею оказалась местная 39-летняя Светлана.