Возросло количество пострадавших на самолете, который приземлился в поле

При посадке самолета в России пострадали более 20 человек. Фото: РБК

Пострадало 23 человека при экстренной посадке самолета Airbus A321 в Подмосковье. Среди раненых - 9 детей в возрасте от 2 до 9 лет.

На борту 234 пассажира. 7 из них - члены экипажа.

Самолет направлялся из аэропорта Жуковского под Москвой в Симферополь.

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В оба двигателя самолета попали чайки.

Один из них загорелся. Пилот вынужденно совершил посадку в поле.

В России загорелся пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus А-321 и совершил аварийную посадку в поле. Самолет вылетел из аэропорта "Жуковский" и за 15 мин. был вынужден там же приземляться. Пожар возник в двигателе из-за столкновения с птицей. Об этом со ссылкой на источники пишет российский "Интерфакс".